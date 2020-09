Winkeliers Utrechtsestraat in moeilijkheden, ze willen huurverlaging en leegstandswet

Steeds meer winkelpanden in de Utrechtsestraat komen leeg te staan. Winkeliers komen in geldproblemen en houden het in de huidige situatie niet vol. Ze pleiten voor drastische maatregelen om te kunnen overleven en doen daarom een oproep aan de politiek.

Het is volgens Robbert Overmeer al goed te zien. Hij is voorzitter van de ondernemingsvereniging Utrechtsestraat. 'Maar liefst 10 procent van de winkelpanden in de Utrechtsestraat staat al leeg', zegt hij.

Dat heeft twee grote oorzaken volgens hem. 'Bij een aantal panden wordt gefundeerd. Maar ook de coronacrisis heeft duidelijk zijn weerslag op ons. Er zijn te weinig bezoekers. En dus is er te weinig omzet', zegt Overmeer.

Ramp

Abigail Bakker is een van die ondernemers die het lastig heeft. Al meer dan vijf jaar zit zij met haar kledingwinkel 'Geitenwollenwinkel' op de Utrechtsestraat. Een stille ramp voltrok zich in haar zaak. Aan het begin van de crisis had ze maar liefst 90 procent omzetverlies. Dat trok wel iets bij, maar nog steeds draait ze 50 procent minder omzet.

Ze weet niet meer wat ze moet doen. Of ze kan overleven? 'Op deze manier wil ik eigenlijk gewoon weg. Het werkt gewoon niet zo.'

Maatregelen

Om nog meer leegstand te voorkomen, pleit de ondernemingsvereniging voor drastische maatregelen. Huurverlaging én invoering van de leegstandswet die nu nog alleen voor woningen geldt. 'Door de leegstandswet in te voeren móet je als verhuurder binnen afzienbare tijd een nieuwe huurder in een leeg pand zetten, anders volgen boetes. We doen daarom een oproep aan de politiek om dit voor elkaar te krijgen.'