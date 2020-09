Aantal coronabesmettingen in Amsterdam schiet omhoog

Tussen 9 en 22 september werd bij 3211 mensen het coronavirus vastgesteld, terwijl dat er 1531 waren tussen 26 augustus en 8 september. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Inmiddels is Amsterdam de eerste Nederlandse gemeente die door de grens gaat van 10.000 vastgestelde besmettingen. Het aantal vastgestelde besmettingen sinds de uitbraak steeg vandaag met 376 van 9962 naar 10.338.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg de laatste twee weken naar 30 (3,4 per 100.000 inwoners), terwijl dat aantal in de twee weken ervoor 19 (2,2 per 100.000 inwoners) was. In totaal overleden er de afgelopen twee weken drie coronapatiënten, dat is gelijk aan het aantal dat in de twee weken ervoor overleed.