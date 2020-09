Taakstraffen en geldboetes geëist tegen 25 verdachten discriminatie Clarice Gargard

21 mannen en vier vrouwen hebben de afgelopen dagen taakstraffen en geldboetes tegen zich horen eisen wegens opruiende, discriminerende of beledigende uitlatingen op Facebook. De uitlatingen werden gedaan onder een livestream van journalist Clarice Gargard tijdens de intocht van Sinterklaas in Amstelveen in november 2018.

Volgens het OM hebben diverse verdachten gedurende de vijf zittingsdagen aangegeven emotioneel en boos te zijn, omdat er werd gedemonstreerd tegen een in hun ogen onschuldig kinderfeest. Volgens het OM waren de reacties echter ‘geen passende reacties, maar een absoluut ongewenste bijdrage aan een steeds polariserender en gewelddadiger klimaat in onze samenleving’.

Taakstraffen

Tegen vier verdachten werd een geldboete van 350 tot 500 euro geëist. De andere 21 verdachten hoorden taakstraffen variërend van 30 tot 60 uur tegen zich eisen. In sommige gevallen is de helft van hun taakstraf voorwaardelijk geëist, dat houdt in dat zij de helft van de taakstraf moeten uitvoeren, en indien zij nogmaals in de fout gaan tevens de rest. Volgens het OM als stok achter de deur, 'zodat deze verdachten niet nogmaals in de fout gaan'.

De rechter doet op 2 november uitspraak.