Acht jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Warmoesstraat

Glen S., die vorig jaar juli Jurick Felipa doodstak in de Warmoesstraat, is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Uit niets blijkt dat er sprake was van een vooropgezet plan.

De dodelijke steekpartij gebeurde op 5 juli vorig jaar. De 29-jarige Felipa fietste vanuit de Oudebrugsteeg de Warmoesstraat op, waar op dat moment Glen S. liep. Ze kruisten elkaar op kleine afstand. Volgens getuigen riep S. iets naar Felipa, waarop het slachtoffer zijn fiets wegzette. Hij liep op S. af, die vrijwel direct met een mes begon te steken.

Felipa stortte in elkaar en viel op de grond. Hij overleed later die dag aan zijn verwondingen. Enkele dagen later bleek na een aangifte dat S. diezelfde dag ook zijn buurman in Almere had bedreigd, zonder duidelijke aanleiding.

Psychische stoornis

Uit verschillende rapporten van deskundigen blijkt dat de 50-jarige S. lijdt aan een psychische stoornis en dat hij hulp vermijdt. Hij is in het verleden vaker veroordeeld voor geweldsdelicten.

S. kreeg een advocaat toegewezen, maar weigerde tijdens het proces te spreken. De nabestaanden en de rechtbank kregen daarom geen inzicht in de motieven voor zijn daden. 'Ook bleef onduidelijk of de man beseft hoeveel leed hij heeft aangericht', aldus de rechtbank.

Onherstelbaar leed

De zus en moeder van het slachtoffer spraken twee weken geleden op zitting hun verdriet uit. 'Berekend, wreed en vooral meedogenloos werd er gestoken op mijn kind, mijn lieve kleine ventje', zei zijn moeder. 'Geen enkele straf zou goed maken wat wij doorstaan', zei zijn zus.

Camerabeelden van het steekpartij werden kort na het incident op sociale media gedeeld. De politie deed daarop een oproep om de beelden te verwijderen en niet door te sturen. De nabestaanden zijn er woedend over. 'Men ging over lijken', zei de moeder van het slachtoffer.