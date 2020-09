Politie zoekt getuigen van steekpartij bij verkeersruzie in Noord

Een man is gistermiddag neergestoken bij een ruzie in het Meidoornpark in Noord. Aanleiding van de ruzie was een aanrijding op de kruising van het Meidoornplein en de Meidoornweg.

Een auto en een fietser kwamen rond 16.30 uur met elkaar in botsing op het bewuste kruispunt. Na de aanrijding ontstond er volgens de politie een confrontatie tussen een passagier van de auto en de fietser.

Beide mannen ging het naastgelegen park in, waarna een van hen werd neergestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis. De verdachte is door politieagenten aangehouden. Hierbij heeft de politie een vuurwapen op de verdachte gericht.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Zij kunnen contact opnemen via het nummer 0900-8844 of anoniem via 0900-7000.