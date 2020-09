Dag van de Voorschool: 'We bereiden kinderen voor op de basisschool'

Op 23 september is de Dag van de Voorschool. Op de voorschool worden kinderen voorbereid op de basisschool. Het is een opvang voor kinderen tussen de twee en vier jaar waar ze spelend leren. Op de Dag van de Voorschool kan je online een kijkje nemen bij een voorschool in de buurt.

Er zijn bijna driehonderd voorscholen in Amsterdam. Het AT5-programma Amsterdam Informeert neemt een kijkje bij De Sterretjes. Deze voorschool zit in basisschool De Ster in Zuidoost.

'Op de voorschool bereiden we de kinderen voor op de basisschool', zegt pedagogisch medewerker Gerrie Wijers. 'Wij werken zo veel samen met de basisschool dat we bijvoorbeeld ook dezelfde thema's als de basisschool hebben, waardoor de kinderen alle onderwerpen en woorden al een keer gehad hebben zodat ze op de basisschool de taal makkelijker oppikken.'

Crèche of voorschool

Een moeder van één van de kinderen bij De Sterretjes vertelt waarom ze voor de voorschool heeft gekozen. 'In principe had ik geen opvang als de crèche nodig voor m'n kind. Maar ik deed het meer voor haar, zodat ze het gebouw vast leerde kennen en met de kinderen leerde omgaan. Gewoon omdat het goed was voor haar ontwikkeling. Dat is de reden dat ik niet voor de crèche heb gekozen en wel voor de voorschool'.

Voor iedereen

De voorschool is er voor alle Amsterdamse peuters tot vier jaar, maar er zijn ook kinderen die doorverwezen worden via het Ouder-en Kindteam. Dan gaat het om kinderen met een taal-of ontwikkelingsachterstand. Maar ieder kind is welkom op de voorschool.

Online kennismaken

Op 23 september tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen Amsterdamse ouders tijdens de online Dag van de Voorschool een kijkje nemen bij voorscholen in de buurt. Ruim tweehonderd voorscholen hebben een filmpje gemaakt om te laten zien hoe de voorschool er van binnen uitziet