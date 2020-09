Coronabesmettingen met 57% gestegen, nieuwe gevallen stijgen het hardst in Nieuw-West

In een week tijd is het aantal positieve coronatests onder Amsterdammers met 57% gestegen, en vooral in Nieuw-West lopen de bemettingen in rap tempo op. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de GGD vandaag publiceert. 1 op de 5 nieuwe coronabesmettingen in de stad wordt vastgesteld onder inwoners van Nieuw-West.

In een week tijd liep het aantal positieve tests in dat stadsdeel op van 218 (7 t/m 13 september), naar 404 vorige week, bijna een verdubbeling dus. Opmerkelijk is dat in stadsdeel Zuidoost het aantal besmettingen veel minder sterk toeneemt. Twee weken terug waren daar evenveel positieve tests als in Nieuw-West, maar vorige week waren dat er maar 17 meer. In alle andere stadsdelen stijgt het aantal besmettingen wel stevig. Zo gaat Centrum van 114 naar 195 positieve tests, Noord van 100 naar 151, Oost van 177 naar 289, West van 181 naar 310 en Zuid gaat van 201 positieve coronatests naar 316.

Veel besmettingen Amstelveen In randgemeenten stijgt het aantal besmettingen minder hard, met uitzondering van Amstelveen. Daar ging het aantal positieve tests in een week tijd van 66 naar 144, meer dan een verdubbeling. Om de besmettingen in Nieuw-West een halt toe te roepen is de gemeente daar gestart met een campagne speciaal gericht op jongeren. Jongerenambassadeurs trekken daar met een busje van de gemeente rond en spreken leeftijdsgenoten over de coronaregels en over het effect dat die regels hebben op hun leven. Donderdag opent er ook een nieuwe teststraat in Nieuw-West aan Plein '40-'45.