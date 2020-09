Inzittenden klemgereden Range Rover blijken zestienjarigen

De drie verdachten die gisteren werden aangehouden in een gestolen Range Rover in West, blijken minderjarig. Ze zijn allen slechts 16 jaar oud, meldt de politie.

De politie reed de SUV gisteravond klem op de Bos en Lommerweg. Het voertuig bleek eerder te zijn gestolen in Hoorn.

De drie tieners werden uit de auto gehaald en aangehouden. Ze zijn overgebracht naar een cellencomplex. De ouders van de verdachten zijn in kennis gesteld van de aanhouding.

De auto is in beslag genomen en wordt teruggegeven aan de eigenaar. De recherche heeft de zaak in onderzoek.