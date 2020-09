Gooiseweg acht weken dicht: 'Dat gaat hinder opleveren'

Door werkzaamheden rond de Gaasperdammertunnel in Zuidoost zijn de op- en afrit van de Gooiseweg ter hoogte van de A9 vanaf 28 september acht weken gesloten. Bovenop de tunnel wordt onder andere gewerkt aan een nieuw verkeersplein. Het AT5-programma Het Verkeer was al eerder op deze locatie en neemt ook vandaag weer een kijkje bij de werkzaamheden.

Dit weekend wordt de oranje hulpbrug weggehaald en wordt er gewerk aan de zuidelijke op- en afrit van de A9 bij de Gooiseweg.

'De werkzaamheden hier zijn nodig omdat we de tijdelijke oranje hulpbrug verwijderen en op die locatie een nieuw verkeersplein realiseren met op- en afritten van de Gooiseweg naar de tunnel', vertelt omgevingsmanager Marcel Hoogsteder. Al deze werkzaamheden vinden plaats vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur.



Acht weken dicht

Vanaf 28 september rijdt het verkeer richting Diemen door de Gaasperdammertunnel. Hiervoor wordt een derde tunnelbuis geopend. De noord-zuidverbinding van de Gooiseweg is dan gesloten, waardoor de op- en afrit naar de A9 acht weken niet toegankelijk zijn. Niet iedereen is daar even blij mee. 'Ik zie het nut niet van die tunnel, het is toch goed zo aangezien ze het pas hebben gedaan', vertelt een automobilist.

Er wordt acht weken gewerkt aan een nieuw verkeersplein, bovenop de tunnel. Via dit verkeersplein worden vanaf de Gooiseweg nieuwe aansluitingen op de A9 aangelegd. Bovenop de tunnel komt ook een nieuw park, alleen zal dat pas af zijn aan het einde van 2021.