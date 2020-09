Stad Amsterdamse restaurants komen in actie voor het verwoeste Beiroet

Stel je eens voor: binnen vier seconden is er niets meer over van De Pijp. Het gebeurde in Beiroet, waar begin augustus de hele haven en omliggende wijken met de grond gelijk werden gemaakt door een enorme explosie. Hulp is nog altijd broodnodig en om die reden startte restaurant A Beautiful Mess, in de oude Bijlmerbajes, het initiatief: Mujadara voor Beiroet. Voor het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam nemen we letterlijk een kijkje in de keuken waar dit initiatief is ontstaan.

Merijn Tol heeft een groot deel van haar leven in Beiroet gewoond en schreef een kookboek gebaseerd op de Libanese keuken. Bovendien werkt ze als creative chef bij A Beautiful Mess, een initiatief van Refugee Company, een organisatie die vluchtelingen ondersteunt.

Het merendeel van de medewerkers heeft dan ook een vluchtelingenachtergrond en de menukaart van het restaurant is sterk beïnvloed door de Libanese keuken. Met Mujadara voor Beiroet zet Merijn de Mujadara op de menukaart. Dat is een traditioneel Libanees gerecht met linzen, rijst en gekarameliseerde ui als hoofdingrediënten. 'Het is het favoriete eten voor mijn kinderen', vertelt de Syrische Jiena, die in de keuken van het restaurant werkt. 'Ik maak het twee keer per maand voor ze. Mujadara is heel gezond en superlekker.' Geld inzamelen voor Beiroet 2,50 euro van elk verkocht bordje Mujadara gaat naar de noodhulp in Beiroet. A Beautiful Mess is niet het enige restaurant waar deze maand gekookt wordt voor Beiroet. Ook elf andere restaurants in de stad doen mee met het initiatief. Tot en met 29 september staat het gerecht op de menukaarten van elf Amsterdamse restaurants.

Zo besloot onder andere restaurant As in Zuid aan het initiatief mee te doen. 'Ondanks ieder z'n eigen ellende moet je ook blijven kijken naar andermans ellende. Waar wij iets kunnen betekenen doen wij dat graag', verklaart eigenaar Sander Overeinder de keuze om mee te doen. Het geld dat de deelnemende restaurants inzamelen gaat onder andere naar families in Beiroet en organisaties die helpen bij het opbouwen van huizen en voor eten op tafel zorgen. Op 30 september wordt bekend hoeveel geld er is opgehaald.