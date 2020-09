Jongen onderweg van school naar huis beroofd

Een jongen is gistermiddag op straat beroofd in West. Hij moest onder bedreiging zijn telefoon en koptelefoon afstaan.

Het slachtoffer liep gistermiddag rond 16.20 uur met zijn vrienden van school naar huis over de Orteliuskade. Vanuit het aangrenzende Rembrandtpark kwam een jongen op hem afrennen die hem vastgreep.

Samen met een tweede jongen werd het slachtoffer bedreigd. Nadat hij zijn telefoon en koptelefoon afstond, vluchtte het duo weg door het Rembrandtpark.

De politie is op zoek naar twee daders en heeft een signalement verspreid. Getuigen die iets hebben gehoord of gezien, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.