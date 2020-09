Waternet stelt extern onderzoek in naar digitale veiligheid

Waternet laat de digitale veiligheid van het bedrijf extern onderzoeken, naar aanleiding van een artikel van onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). In dat artikel werd gesteld dat er grote problemen zouden zijn met de digitale beveiliging van het waterbedrijf.

Directeur Roelof Kruize schrijft in een brief aan het stichtingsbestuur van Waternet dat de bevindingen van het onderzoeksplatform grotendeels gebaseerd zijn op gedateerde en onjuiste informatie. 'Ik herken me dan ook niet in het door FTM geschetste beeld dat er onvoldoende oog is voor de digitale veiligheid.'

'Waternet is op goede weg'

Volgens Kruize zijn er in twee jaar tijd vier onderzoeken uitgevoerd, 'waaruit een ander beeld naar voren komt'. Zo is er eind 2018 een privacy nulmeting gedaan door PricewaterhouseCoopers en heeft het Waterschapshuis in het laatste kwartaal van 2019 onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging van alle Nederlandse waterschappen.

'Van alle audits/onderzoeken zijn de bevindingen ongeveer gelijk. Waternet is op de goede weg. In de afgelopen twee jaar zijn – met een extra versnelling sinds maart 2020 door corona en het vele thuiswerken – veel maatregelen uitgevoerd om de security in onze organisatie te verbeteren', aldus de directeur.

Extern onderzoek

Om twijfels over de digitale beveiliging bij Waternet weg te nemen, laat Kruize de bevindingen van FTM extern onderzoeken. 'De aandachtspunten uit het artikel van Follow the Money komen voor een deel overeen met een situatie van enkele jaren geleden. Waternet heeft er hard aan gewerkt om dat te verbeteren, met aantoonbare resultaten.'