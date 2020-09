Ontploffing bij woning in Amstelveen

Bij een woning aan de Nicolaas Beetslaan in Amstelveen heeft vanavond een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er geen gewonden, maar is de schade aan het pand groot.

De hulpdiensten werden iets voor 21.00 uur gealarmeerd. Wat de oorzaak is van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens een getuige was de knal tot in de wijde omgeving te horen.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er meerdere ruiten gesprongen. De omgeving is ruim afgezet. Het Team Explosieven en Veiligheid en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen onderzoek.