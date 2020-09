Coronaproof eredivisievoetbal in de Arena: 'Hopen dat het zaterdag niet té spannend wordt'

Vorig weekend won Ajax met 3-0 tegen RKC moeiteloos de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. In plaats van een groot feest bleef het, naast een beetje gejuich, stil. In de Johan Cruijff Arena werken ze hard om te zorgen dat de eredivisie zo coronaproof mogelijk gespeeld kan worden.

'Ik ben zeer tevreden over hoe het tijdens de eerste wedstrijd is gegaan', vertelt Fabian Nagtzaam, bestuurder van supportersvereniging Ajax. Volgens hem kwamen supporters bijna allemaal keurig binnen het tijdslot aan, hielden anderhalve meter afstand en juichten nauwelijks.

Dat was afgelopen weekend in de Kuip bij Feyenoord - FC Twente wel anders; daar werden de coronaregels lang niet altijd nageleefd, wat de Rotterdamse club op veel kritiek kwam te staan. Nagtzaam: 'Als je kijkt hoe het elders is gegaan zijn we erg tevreden. Er is geen reden voor aanpassingen, alles is goed gegaan.'

Nieuwe technieken

Ook Henk van Raan, Chief Innovation Officer bij de Johan Cruijff Arena, kijkt positief terug op de wedstrijd, maar ziet wel verbeterpunten: 'Het was goed georganiseerd, hoewel sommige mensen te laat komen. Soms is afstand houden lastig in de flessenhalzen van het stadion, zoals de toiletten.'