Bedrijven en organisaties gaan werknemers ook na coronacrisis uit de Amsterdamse spits houden

De gemeente, Schiphol, ABN Amro en andere grote werkgevers in de regio willen dat hun werknemers ook na de coronacrisis zoveel mogelijk buiten de spits van en naar kantoor reizen. Ruim twintig organisaties hebben vandaag afspraken gemaakt over het zoveel mogelijk spreiden van werktijden.

Maar het gaat niet alleen om het spreiden van werktijden. Ook na de coronacrisis blijft thuiswerken de norm, zo hebben de betrokken organisaties en bedrijven afgesproken.

Duizenden minder reizen

Het gaat om afspraken die betrekking hebben op bijna 40 duizend werknemers en volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma - tevens voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam - worden met de afspraken zo'n 85.000 tot 170.000 reizen per dag minder gemaakt in en rondom Amsterdam. De betrokken bedrijven en organisaties moeten de afspraken nu verwerken in de cao van hun werknemers.

'Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen. We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken', zegt Dijksma. Met het thuiswerken en spitsmijden moet ook de zogenaamde hyperspits afgezwakt worden. Volgens de wethouder kost dat korte, maar drukste deel van de spits, openbaarvervoersbedrijven als het GVB heel veel geld.