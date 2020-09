Nieuwe teststraat in Nieuw-West geopend: 'Ik kon direct de volgende dag'

Het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen in Nieuw-West: vorige week bijna een verdubbeling ten opzichte van de week daarvoor. Mohammed Hoessein van de GGD: 'Het is echt zorgwekkend dus we hopen ook door deze nieuwe testlocatie op Plein '40-'45 dat inwoners die zich willen laten testen met klachten ook naar deze teststraat komen.'



Dat betekent niet dat de 150 mensen waarvoor vandaag plaats was, allemaal uit Nieuw-West kwamen. Maar de bezoekers die AT5 sprak en die bijvoorbeeld in Assendelft of in de binnenstad wonen, zijn wel blij dat ze zo snel terecht konden: 'Het was nog even zoeken, maar ik heb wel mazzel gehad want je leest natuurlijk overal dat je heel ver weg moet, maar voor mij was het gewoon in Amsterdam en direct de volgende dag.'