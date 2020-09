Trippenhuiscomplex wint Amsterdamse Architectuurprijs 2020

Het Trippenhuiscomplex is vandaag onderscheiden met de Amsterdamse Architectuurprijs (Gouden A.A.P.) voor het beste gebouw van het afgelopen jaar in de stad. Ieder jaar wordt er een vakprijs en publieksprijs uitgereikt. De publieksjury wees Rhapsody in West aan als winnaar.

Het Trippenhuiscomplex aan de Kloveniersburgwal is gerenoveerd en ontving daarvoor de vakprijs. Volgens de jury straalt het project vakmanschap en goed opdrachtgeverschap uit. 'Alle details kloppen', schrijft de jury. 'Ook al is het niet je stijl, je kunt niet om de kwaliteit heen.'

Rhapsody in de Kolenkitbuurt in West ontving de publieksprijs. Dit gebouw is volgens de publieksjury een 'prachtig voorbeeld van openheid en verbinding' met de buurt. 'Het is de opdrachtgever en architect gelukt om een oase te creëren op een onmogelijke plek, die qua architectuur zowel verrassend is, als naadloos aansluit op de omgeving.'

De uitreiking van de Gouden A.A.P. wordt sinds 2008 jaarlijks uitgereikt door ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam). Het evenement zou eigenlijk plaatsvinden in april, maar vanwege corona werd het verplaatst naar september. De prijsuitreiking vond plaats in wetenschapsmuseum Nemo.