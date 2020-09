Onderzoek: lockdown had geen invloed op stemming verpleeghuisbewoners

De bewoners zouden in die periode gemiddeld juist meer contact hebben gehad met hun naasten. Ze gebruikten vaker (beeld)bellen en email. 'Een mogelijke verklaring is dat andere vormen van contact het bezoekverbod compenseerden', stelt een van de onderzoekers.

In maart tot en met eind mei 2020 was fysiek bezoek van de verpleeghuizen niet mogelijk. Ook konden bewoners het terrein van de verpleeghuizen niet verlaten.

De bewoners zouden niet meer depressieve gevoelens of angst hebben gehad dan een vergelijkbare groep bewoners in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal conflicten op de afdelingen en de hoeveelheid voorgeschreven rustgevende medicatie bleken zelfs lager dan een jaar eerder.

