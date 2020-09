Sinterklaas komt dit jaar aan op 'geheime locatie', intocht wel te volgen op AT5

Sinterklaas komt op 15 november in de stad aan. In juli maakte de organisatie bekend dat het een 'kleinschalige intocht' zou zijn. Daarbij zouden ook vrijwilligers op locatie aanwezig zijn. Nu is er besloten dat er, op de Sint, de pieten en een AT5-cameraploeg na, helemaal niemand meer bij mag.

'De sterk stijgende lijn van besmettingen in Amsterdam doet vrezen voor stringente maatregelen in de nabije toekomst. En is de situatie rond 15 november sterk verbeterd? De vraag stellen, is de vraag beantwoorden: Neen', laat de organisatie weten.

Maar hoe voorkom je dat er niet toch ouders met kinderen naar de intocht komen kijken? 'Doordat je er niet over spreekt en geen locaties noemt', zegt Pam Evenhuis, voorzitter van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam. 'Het is een geheime locatie en de wijze waarop de Sint aankomt is ook nog steeds het geheim van Sinterklaas.'

Vanaf 9 november wordt er iets meer duidelijk over de intocht, maar AT5 zendt het geheel dus in ieder geval in samenwerking met Sint in Amsterdam rechtstreeks op televisie en internet uit.