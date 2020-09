Wie staan op deze vakantiekiekjes afkomstig van een fotocamera gevonden bij een huiszoeking?

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 foto's vrijgeven die zijn gevonden op een Nikon D3000 fotocamera die begin april aangetroffen is bij een huiszoeking in Osdorp. De politie denkt dat de camera gestolen is en hoopt hem aan de eigenaar terug te kunnen geven. Op die manier kunnen ze meer informatie krijgen over de diefstal.

'De foto's op de camera hebben totaal geen overeenkomsten met de leefomgeving van de verdachte', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'De recherche heeft de fotocamera in een kelderbox gevonden, zij hebben het vermoeden dat de camera onderdeel is van de buit van een diefstal.'

De foto's lijken vakantiekiekjes gemaakt in Istanbul, op Schiphol, in Amsterdam en Barcelona. De recherche wil graag weten waar en wanneer de camera gestolen is en deze teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. 'Er is een verdachte aangehouden op verdenking van een ander delict. Omdat we het vermoeden hebben dat deze camera gestolen is het belangrijk om dat vast te stellen en de eigenaar te vinden', zegt Stor.