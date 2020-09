Geen voorrang voor Amsterdamse achtstegroepers bij keuze middelbare school

Huidige systeem intact

Het huidige systeem blijft daarom grotendeels intact: achtstegroepers uit Amsterdam en randgemeenten moeten nog steeds voor het einde van het schooljaar een lijst met voorkeursscholen invullen. Scholieren die hun onderwijscarrière in het vmbo vervolgen vullen 4 (vmbo-b en vmbo-k) of 6 (vmbo-t) scholen in, havo- en vwo-scholieren in spe noteren 12 scholen.

In maart 2021, als bekend is hoeveel leerlingen zich hebben aangemeld, zal berekend worden op welke scholen er extra plekken kunnen worden gemaakt. Het OSVO denkt dat daarmee een flinke verbetering van het systeem wordt bereikt en dat minder kinderen op een school van een lagere keuze worden geplaatst.

'Wat te kiezen'

Onderwijswethouder Marjolein Moorman is blij dat de schoolbesturen mogelijkheden zien om het resultaat van het matchingssysteem te verbeteren. 'Ik verwacht van de schoolbesturen dat ze goede en transparante afspraken met elkaar maken, om tot die verbetering te komen.'

Ze vervolgt: 'Daarbij moet niet het individuele schoolbelang, of het belang van een specifieke groep, maar het belang van alle kinderen voorop staan. Het is bovendien belangrijk dat er een goed, breed en divers aanbod blijft voor alle kinderen in onze stad op alle niveaus, zodat er ook echt wat te kiezen valt.'

Kritiek

Op het huidige matchingssyseem is al jaren kritiek. Jaarlijks komen leerlingen op een school terecht waar zij eigenlijk niet naar toe willen. Het OSVO besloot daarop te kijken naar mogelijke alternatieven. Een daarvan was het voorrang geven aan leerlingen uit Amsterdam, maar dit leidde tot groot protest vanuit ouders en wethouders van de randgemeenten.

Het OSVO erkent nu dat het lastig blijkt om een grens te trekken bij welke leerling uit welke randgemeente dan nog wel of geen voorrang krijgt.