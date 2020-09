Ondernemers Museumplein vinden dat er wel wat minder mag worden gedemonstreerd

Ondernemersvereniging Museum Kwartier doet een oproep aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de afgifte van vergunningen van demonstraties beter afgestemd wordt. De afgelopen weken zijn er in hun ogen flink wat demonstraties georganiseerd op het Museumplein. En dat komt ondernemers niet altijd ten goede.

'We hebben niets tegen de demonstraties an sich, maar het is wel zo dat als dat elk weekend gebeurt dat dan ongetwijfeld weer gevolgen heeft voor het verdere gebied, zoals de musea en de winkelstraten', zegt Patricia Linhard van de ondernemersvereniging.

Economische consequenties

Ondernemers en instellingen vinden dat de economische consequenties van demonstraties door de gemeente moeten worden meegewogen. 'Het houdt klanten weg, maar sterker nog: als de demonstranten het ook prettig vinden zich op de PC of de Van Baerlestraat te melden, dan zijn al die coronaregels, die we met elkaar zo zorgvuldig hebben bedacht, veel ingewikkelder om te handhaven.'

Volgens de ondernemersvereniging is er sprake is van een gemiddeld omzetverlies van meer dan 50 procent in het winkelgebied. Sander Lusink, directeur bij Oger in de PC Hooftstraat, is er klaar mee. 'Er zijn elk weekend wel drie demonstraties. Het gaat nergens over in deze tijd van een economische recessie.'

Geliefde plek

Buurtbewoners vinden het allemaal wel meevallen. Volgens hen is het plein nou eenmaal een geliefde en bekende plek om te demonstreren. Jan Schrijver van de Vereniging Buurtbelang Museumplein snapt het probleem niet. 'Misschien zit het wel in de onderwerpen van de demonstraties waar de ondernemers moeite mee hebben.'



Maar volgens Lindhard is dat niet het geval: 'Dat maakt helemaal niet uit. Wat het ook moge zijn, iedereen moet zeggen wat-ie vindt en moet daar ook aandacht voor vragen. Wij blijven verre van een oordeel. Het moet gewoon kunnen. Alleen plaats en tijd moeten we beter over nadenken.'