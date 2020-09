Zuidas krijgt een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld

Het gebouw komt te liggen aan het einde van de nog aan te leggen Maurice Ravellaan, in het verlengde van de Gustav Mahlerlaan en nabij sportclub AFC.

De toren wordt gebouwd met duurzame technieken en de materialen zijn volgens de projectorganisatie duurzaam en herbruikbaar. Op de top is straks een dakterras te vinden met bomen en ander levend groen.

Ook moet het gezond zijn voor de mensen die er werken. 'We besteden heel veel aandacht aan het binnenklimaat – in veel kantoren heeft dat een te lage prioriteit. Voor het interieur gebruiken we geen materialen die toxiciteit geven', aldus projectleider Sten Karelse.

De onderste lagen van het gebouw worden publiek toegankelijk. De bouw start naar verwachting in 2022.