Cultuur De Straten op het Anton de Komplein: ‘Door Anton de Kom begrijp ik beter wie ik ben’

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op het Anton de Komplein in Zuidoost.

Sinds dit jaar is Anton de Kom toegevoegd aan de Canon van Nederland. Zijn boek Wij slaven van Suriname uit 1945 is opnieuw uitgegeven en kwam direct op de bestsellerlijst. Zonder directrice van het Bijlmer Parktheater Ernestine Comvalius zou het Anton de Komplein niet zo geheten hebben en zou het beroemde standbeeld er waarschijnlijk ook niet gestaan hebben. Daarom bespreken we met haar de controversiële onthulling van het beeld. Want dat niet iedereen de het beeld van De Kom kon waarderen is zachtjes uitgedrukt. ‘Ergens schaamde ik me een beetje bij wat er gebeurde. Dit had een mooi moment moeten zijn.’

Ernestine Comvalius

Ernestine Comvalius

Nu ze afscheid neemt als directrice van het Bijlmer Parktheater blikken we terug op waar het voor haar allemaal begon. Als tiener dook ze in verschillende archieven om achter haar roots te komen. Nu doen we dat opnieuw. Ze laat ons krantenartikelen zien uit het erfgoed dat is verzameld door Imagine IC. Al die kennis en ervaringen hebben haar gevormd tot wie ze nu is.

Ook gaan we langs bij Yvonne die kijkt vanuit haar woning op het Anton de Komplein. Ze leest graag en is actief binnen leesgroepen in Zuidoost. Met veel passie en gevoel schrijft ze verhalen over De Kom, want ook voor Yvonne is De Kom een zeer grote held.

De Straten van Amsterdam is ook op YouTube te vinden.

Al meer dan duizend keer klopte De Straten van Amsterdam aan bij Amsterdammers. Dat deden we door heel Amsterdam. Op deze kaart zie je waar we allemaal geweest zijn!