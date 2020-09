Zilveren medaille voor ondernemer Alex Mulder

Alex Mulder, oprichter van uitzendbureau Unique en betrokken bij diverse culturele instellingen in de stad, heeft vandaag de Zilveren Medaille uitgereikt gekregen van burgemeester Femke Halsema.

Hij krijgt de onderscheiding voor zijn 'grote inzet voor Amsterdam en haar culturele en maatschappelijke leven'. De prijs werd uitgereikt tijdens de officiële opening van het geheel gerenoveerde cultuurhuis Felix Meritis op de Keizersgracht.

Mulder richtte in 1972 in een pand naast Felix Meritis zijn uitzendbureau Unique op. 'Bijzonder was dat hij niet alleen naar diploma’s keek, maar vooral de mens centraal stelde', aldus de gemeente. Hij gaf daarna dertig jaar leiding aan het bedrijf USG People, dat onder zijn hoede uitgroeide tot een Europees opererend, beursgenoteerd bedrijf.

Tevens richtte hij in 2007 investeringsmaatschappij Amerborgh op. Dat bedrijf investeert in de panden en programmering van instellingen zoals de Rode Hoed, het Compagnietheater, De Nieuwe Liefde en Felix Meritis.

Volgens de gemeente heeft Mulder met zijn inspanningen gedurende bijna vijftig jaar aanzienlijk bijgedragen aan de leefbaarheid van Amsterdam.