Broer kroongetuige met OM in de clinch over beveiliging

De broer van kroongetuige Nabil B. heeft een slepend conflict met het Openbaar Ministerie (OM) over zijn beveiliging. In een interview met de Volkskrant vertelt broer Aziz (niet zijn echte naam) over de moord op zijn broer Reduan en zijn ervaringen met het OM. De anonieme advocaat van Aziz overweegt vanwege de eigen beveiliging het werk neer te leggen, nadat drie andere advocaten dat eerder ook al deden.

Daags nadat Nabil B. een overeenkomst sloot met het OM om te getuigen tegen de organisatie van Ridouan Taghi in het Marengo-proces, werd broer Reduan doodgeschoten in zijn bedrijfspand in Noord.

'Nu wel, hè?'

'Mijn moeder – iemand moest mijn moeder bellen. Ik kon het niet. Mijn zus heeft dat gedaan. Ik heb mijn kogelwerende vest aangetrokken en ben naar de crime scene gegaan. Bij Reduans bedrijf in Amsterdam-Noord stonden veertig agenten met vesten, wapens, alles erop en eraan. Ik heb een uur tegen ze staan schreeuwen: "Nu wel, hè? Nu sta je hier met veertig man. Kon je niet even met één autootje zijn bedrijf gaan bewaken?" Ze keken me glazig aan', vertelt de broer tegen de Volkskrant.

Volgens hem schort er veel aan de beveiliging die hijzelf krijgt sinds de getuigendeal en de moord op zijn broer. Zo blijkt uit het dossier van de broer dat het OM beveiligingstoezeggingen niet is nagekomen. Volgens hem waren er voorafgaand aan de moord op zijn broer al signalen dat de familie gevaar liep. Maar het OM stelt dat die signalen er niet waren.

Mening familie

Ook de huidige advocaat van Aziz voelt zich onveilig. 'Een advocaat die enkel ja en amen mag knikken op de eenzijdige mededelingen vanuit het Openbaar Ministerie en wiens mails niet worden beantwoord is mijns inziens een notulist, een bijzitter, geen advocaat', zo mailde de jurist begin september naar het OM.

Het OM erkent dat er in het dossier fouten zijn gemaakt. De mening van de familie, die tegen de deal van Nabil B. met het OM was, moet in de toekomst zwaarder wegen. Maar dat betekent volgens het OM niet dat dergelijke deals voortaan niet meer gemaakt worden. 'Het maatschappelijk belang speelt ook mee bij de afweging.'