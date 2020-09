Ajax knokt zich met tien man ook langs Vitesse

Ajax heeft ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. In de Johan Cruijff Arena was de ploeg van Erik ten Hag met 2-1 te sterk voor Vitesse, ondanks dat Edson Álvarez al in de eerste helft met rood het veld moest verlaten.

Onder andere Oussama Tannane schoot een bal rakelings langs de goal van keeper Onana. De Arnhemmers kregen er een lesje effectiviteit voor terug. De eerste grote mogelijkheid van Ajax was meteen een goal via Quincy Promes, waar een goede loopactie van Noussair Mazraoui aan vooraf ging.

De ploeg vanTen Hag had nog een beetje slaap in de ogen aan het begin van de wedstrijd. Het was dat Vitesse niet goed met zijn kansen omging, anders had Ajax binnen een paar minuten al tegen een 0-2 achterstand aangekeken.

Volgens scheidsrechter Pol van Boekel was er opzet in het spel waardoor Ajax met tien man kwam te staan. Tot de rust maakte de ploeg van Ten Hag nog een paar penibele minuten mee, maar Vitesse kwam niet tot scoren.

Ajax begon wederom met Mohammed Kudus in de basis, hij speelde net als vorige week tegen RKC Waalijk in plaats van Ryan Gravenberch die afgelopen week wel meetrainde met de groep, maar ook nu nog niet fit bleek. Nico Tagliafico die vorige week een schorsing uitzat opgelopen tegen Sparta stond weer in de basis.

Tweede helft

De rode kaart had tot gevolg dat Zakaria Labyad in de kleedkamer moest achterblijven, hij werd vervangen voor Jurgen Ekkelenkamp. Voor de spits, die twee weken geleden ook al het slachtoffer was van de rode kaart van Tagliafico, was het extra zuur. Hij speelde vandaag zijn 150ste eredivisiewedstrijd.

Maar ondanks het feit dat Ajax met een man minder speelde was achteroverleunen en afwachten in de tweede helft niet het devies. Antony had na acht minuten de 2-0 op zijn schoen op aangeven van Tadic, een aanval later was het Ekkelenkamp die de paal raakte.

Toch was het Vitesse dat scoorde. Nota bene ex-Ajacied Riechedly Bazoer zorgde er in de 56ste minuut voor dat Vitesse op gelijke hoogte kwam met de Amsterdammers.

Vitesse probeerde vervolgens door te drukken en raakte de paal, maar Ajax had een antwoord klaar. Een klein kwartier na de gelijkmaker schoot Antony, na een mooie rush van Kudus over het middenveld, snoeihard binnen met zijn rechterbeen.

De 2-1 werd kort daarop bijna 3-1, maar Vitesse-doelman Pasveer keerde behendig op een schot van Promes. De bezoekers konden geen vuist meer maken, waardoor de drie punten in Amsterdam blijven.

Spandoeken op de F-side

Ondanks dat het vak van de harde kern van Ajax ook deze wedstrijd leeg bleef lieten ze toch een beetje van zich horen door middel van een aantal spandoeken. 'Wel of geen corona gestrubbel, Ajax wint de dubbel' en 'F-Side leeg is geen beleid, F-Side leeg is uit solidariteit' staat er te lezen. Ook wordt er een geintje gemaakt richting minister Grapperhaus: 'F-Side gesloten wegens bruiloft', staat er op een ander doek te lezen.