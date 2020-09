De hotelstop is lek, maar hoe lek precies weet niemand

Even verderop, op de Papaverweg, staat hij stil bij een gebouw waar nu een garage zit. 'Ook een hotel straks. Een 'modern hotelconcept met slaapcabines', schampert Alsema. 'Er is een hotelstop in de stad, maar niet in Buiksloterham, met een 15 jaar oud bestemmingsplan dat zo lek is als een mandje.'

In de wijk Buiksloterham wordt pijnlijk duidelijk hoe dat in de praktijk gaat. In een loods, waar nu de Bo-Rent huist, is een aanvraag gedaan voor een hotel ín de loods. Zonder ramen, 170 kamers. 'Dat gun je niemand', zegt buurtbewoner Frank Alsema.

Horeca 5

Niet alleen in Noord speelt de problematiek. Ook in het Pontsteigergebouw in West komt straks een hotel, tegen de zin van de gemeente. Het komt door de bestemmingsplannen. 'Als er in het bestemmingsplan "horeca 5" is opgenomen, dan mag er een hotel gebouwd worden', legt PvdA-raadslid Dennis Boutkan uit. Ook als er nog geen hotel was. 'Dus een garage kan dan toch ineens een hotel worden.' Een hotelstop is in dat geval dus niet voldoende om zo'n plan te blokkeren.

Wat voor de gemeente nog erger is, is dat het probleem niet in kaart is gebracht. Het is erg ingewikkeld om een precies beeld te krijgen van hoeveel panden er in de stad precies horeca 5 in hun bestemmingsplan hebben. Er zouden dus tien nieuwe hotels kunnen komen, maar ook duizend. 'Ik heb het al eerder een doos van Pandora genoemd', zegt Boutkan.