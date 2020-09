Politie zet straat af na vondst explosief in Osdorp

In de Bart Poesiatstraat in Osdorp hebben agenten vanochtend vroeg een explosief gevonden. Het explosief is inmiddels afgevoerd en onschadelijk gemaakt.

Op foto's te zien dat een een gedeelte van de Bart Poesiatstraat was afgezet. De dienst Explosieven Veiligheid van de politie heeft in eerste instantie onderzoek gedaan naar het explosief. Later werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. De EOD heeft het voorwerp afgevoerd en onschadelijk gemaakt, waarna ook de afzetting kon worden opgeheven.

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben in de omgeving van de straat.

Gisteren werd er in Osdorp een explosief op de stoep van de Osdorper Ban aangetroffen. Die vondst werd gedaan nadat er iemand bleek te zijn neergeschoten op dezelfde plek. Het is deze week sowieso erg onrustig in Nieuw-West. Maandagochtend zag de eigenaar van een belwinkel, ook gelegen aan de Osdorper Ban, dat er geschoten was op zijn winkel. In de nacht van dinsdag op woensdag werd er geschoten op een geparkeerde auto in de Lodewijk van Deysselstraat, dezelfde nacht vond er een ontploffing plaats bij een appartementencomplex aan de Pieter Calandlaan.