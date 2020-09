'Barcelona kaapt Sergiño Dest weg voor neus van Bayern'

Lange tijd leek de vleugelverdediger de overstap naar Bayern te gaan maken. Maar Ajax en de club uit München kwamen er financieel niet uit. Het bod van FC Barcelona werd wel geaccepteerd. Naar verluidt ontvangt Ajax twintig miljoen voor Dest en kan dat bedrag via bonussen nog verder oplopen.

Volgens VI moet Dest zelf nog wel een akkoord met Barcelona bereiken. Maar dat zou gaan om een formaliteit.

Dest maakte op 27 juli 2019 zijn debuut in het eerste van Ajax, dat was in de door Ajax met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Dest scoorde in totaal drie keer in de competitie en beker.