Eigenaar avondwinkel Indische Buurt raakt gewond bij overval

Een man met een mes heeft afgelopen nacht geprobeerd een avondwinkel in de Niasstraat te overvallen. De eigenaar van de winkel is daarbij aan zijn hand gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten aanwezig in de Niasstraat na de overval Martin Damen

Rond 0.30 uur kwam de overvaller de winkel binnen en begon meteen te dreigen met het mes. De eigenaar van de winkel maakte een slaande beweging naar dat mes, maar werd daarbij in zijn hand geraakt.

De overvaller ging er daarna zonder buit vandoor. De gewonde eigenaar van de avondwinkel is meteen naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden.

Mensen die meer weten over de overval, of die mogelijk over camerabeelden beschikken, kunnen contact opnemen met de politie.