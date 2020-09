Advies: 'Mondkapjes nodig om coronaverspreiding te vertragen'

Een mondkapjesplicht is weer terug op de agenda. Het Red team, een groep onafhankelijke deskundigen met verschillende expertises, stelt in een advies aan het kabinet dat de mondkapjes een rol moeten krijgen in de coronamaatregelen.

Het advies van het Red team wordt gesteund door verschillende Veiligheidsregio's, meldt RTL Nieuws . De Telegraa f meldt dat een mondkapjesplicht vandaag is besproken in het kabinet.

Openbaar vervoer

In Nederland geldt op dit moment alleen een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Amsterdam had bij wijze van proef enkele weken een mondkapjesplicht op drukke plekken, zoals de Kalverstraat en de Albert Cuyp. Ook Rotterdam wees enkele locaties aan. Die mondkapjesplicht riep de nodige onvrede op bij bijvoorbeeld ondernemers.

Maar Halsema gaf naderhand aan er geen spijt van te hebben. Het zorgde volgens haar voor 'nieuw bewustzijn' bij mensen. 'Ik ben wel blij dat we het hebben gedaan', zei ze toen tegen AT5. 'Ik sluit ook niet uit dat, na de evaluaties en bij een sterk stijgend aantal besmettingen, we het in ieder geval, in binnenruimtes, misschien eens terug moeten laten keren. In openbare, publieke ruimtes.'

Vorige week gaf premier Rutte aan dat er een serieuze kans is op extra maatregelen in de drie grote steden. Vrijdag vond er binnen de Veiligheidsregio Amsterdam een extra overleg plaats.