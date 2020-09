Vrijdag studentenprotest op Museumplein: 'We willen naar school'

Studentengroepen en -organisaties gaan vrijdag demonstreren omdat ze meer fysiek onderwijs willen hebben dan nu het geval is door de coronamaatregelen. Samen met de actiegroep #ikwilnaarschool organiseren de Amsterdamse studentenbonden ASVA en SRVU en de Landelijke Studentenbond komende vrijdag een demonstratie op het Museumplein.

De studenten maken zich zorgen over de onderwijskwaliteit die volgens hen sterk in het gedrang komt doordat er niet tot nauwelijks meer sprake is van fysiek onderwijs. Ook benadrukken zij de groeiende ongelijkheid en het achteruitgaan van studentenwelzijn als gevolgen van het vele thuis studeren.

Daarom eisen de bonden en de actiegroep financiële middelen om veilig fysiek onderwijs in de vele leegstaande evenementenzalen aan te bieden.