'Amsterdam is een van de grootste coronabrandhaarden van Europa'

Parijs heeft met 231 positieve testen per 100.000 inwoners de twijfelachtige eer om de ranglijst van de 950 onderzochte regio's aan te voeren. Amsterdam is met 194 positieve testen de eerste niet-Franse regio op de lijst.

Ook de Belgische hoofdstad Brussel is met 190 positieve testen per 100.000 inwoners in de top-10 te vinden. De eerste Duitse regio volgt pas op plaats 72. Het gaat om de stad Hamm, met 96 positieve testen per 100.000 inwoners.

De 40 Nederlandse regio's uit het onderzoek scoren niet goed, vertelt Bunskoek. 'Een doorsnee regio heeft op dit moment ongeveer 15 nieuwe positieve testen per 100.000 inwoners per week. Alle Nederlandse regio's zitten daar boven. Amsterdam en Den Haag behoren zelfs tot de top-10 van meest besmettelijke regio's in West-Europa.'