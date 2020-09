Vanavond al persconferentie met premier Rutte en minister De Jonge

De coronacijfers stijgen al weken in Nederland en in Amsterdam in het bijzonder. Afgelopen week trok de GGD al aan de bel over de vele nieuwe besmettingen in de stad.

'Ik heb echt het idee dat de volksgezondheid in gevaar is', zegt Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziekten in een interview met AT5. 'Het aantal besmettingen is heel hoog in Nieuw-West en heel hoog in Zuidoost', zegt Van Duijnhoven. 'Maar eerlijk gezegd zien we in alle stadsdelen een stijging.'