Terugkijken: burgemeester Halsema gaat in op extra coronamaatregelen

Burgemeester Halsema heeft vanavond in een persconferentie duidelijkheid geven over de extra maatregelen die van kracht worden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De besmettingscijfers lopen al een tijdje op en zeker de laatste weken gaat het heel hard in de stad. Daarom was de verwachting dat er in de Veiligheidsregio Amsterdam aanvullende maatregelen genomen zullen worden. Om 19.00 uur bleek, tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, dat er gekozen is voor een 'landelijke aanpak' in plaats van regionale verschillen.

Wat wel anders is in Amsterdam, is dat winkeliers hier klanten zonder mondkapjes mogen weigeren. Tijdens de persconferentie die Halsema gaf ging ze daar verder in: ze spreekt over 'alle publieke binnenruimtes'. Daar vallen ook horecazaken en sportscholen onder.

Bekijk de persconferentie hier terug: