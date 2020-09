'Horeca moet om 22.00 uur al sluiten vanwege coronavirus'

Dat melden bronnen aan beide kranten. De maximale groepsgrootte voor de horeca en voor bruiloften zou teruggaan naar dertig. Deze maatregelen zouden volgens het AD in het hele land gaan gelden.

Persconferentie

De maatregelen zouden vanavond bekend worden gemaakt tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Mogelijk worden er daarnaast later ook maatregelen bekend gemaakt die alleen voor Amsterdam, of voor Amsterdam en de andere grote steden, gelden.

Ook gaat er via Whatsapp een lijst rond met mogelijke andere maatregelen. Bronnen bevestigen aan de NOS dat het hier 'in grote lijnen op neer zal komen'. Daarbij valt te denken aan dat thuiswerken strikter wordt gehandhaafd, dat er alleen 'noodzakelijke reizen' naar onder andere Amsterdam toegestaan zijn en dat er bij sportevenementen geen toeschouwers meer mogen zijn.

Aan de bel

Het aantal coronabesmettingen groeit al weken in Nederland en in Amsterdam in het bijzonder. Afgelopen week trok de GGD al aan de bel over de vele nieuwe besmettingen in de stad.