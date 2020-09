Maatregelen tegen corona: 'Winkeliers in Amsterdam mogen klanten zonder mondkapje weigeren'

Rutte zei dat vorige week nog gedacht werd dat de maatregelen alleen in een paar grote steden nodig zouden zijn. Het aantal besmettingen bleek in andere regio's echter ook flink toe te nemen, waardoor de maatregelen toch landelijk gelden. 'Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht', zei Rutte.

Lastig

Het zijn volgens hem 'nieuwe stappen die lastig zijn'. Zo benadrukte hij dat thuiswerken nodig is. 'Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Op veel plaatsen is het gewoon weer te druk geworden op werk. 'Als er in een werksituatie toch meerdere mensen besmet zijn, kan het bedrijf veertien dagen gesloten worden.'

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het advies om een mondkapje te dragen in winkels. 'Winkeliers mogen klanten zonder mondkapje weigeren', zei Rutte. Verder geldt er op veel plekken, zoals eerder al gelekt werd, een maximale groepsgrootte van dertig personen. Ook mogen er niet meer dan drie gasten in huishoudens bij komen. Verder gaan de sportkantines dicht.

Optelsom

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wees erop dat de treinen voller zitten, er nog steeds feestjes gegeven worden en dat coronapatiënten nog steeds mensen blijven zien, terwijl ze weten dat ze klachten hebben. 'Als je een optelsom wat goed gaat en wat niet goed gaat, is het onder de streep gewoon niet goed genoeg.'

Volgens De Jonge moeten patiënten in Amsterdam soms al langer op zorg wachten door het toenemende aantal corona patiënten. 'We schalen de regionale aanpak op naar een landelijke aanpak.' Mocht dat niet werken dan kunnen er meer maatregelen bij komen, waardoor de situatie lijkt op die van de intelligente lockdown.

De maatregelen gaan morgen om 18.00 uur in en gelden voor tenminste drie weken.