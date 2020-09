Halsema: 'Draag mondkapje in alle publieke binnenruimtes'

Burgemeester Femke Halsema adviseert iedereen om een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimtes.

Dat zei ze vanavond tijdens een persconferentie in de Stopera. Ze vraagt ondernemers om het mondkapje op te nemen in het deurbeleid. Verplichten doet ze het niet, vanwege juridische risico's.

Sportscholen

Het 'dringende advies' geldt dan bijvoorbeeld voor horeca en sportscholen. Ook raadt ze werknemers met contactberoepen aan om mondkapjes te dragen.

Volgens haar zit Amsterdam inmiddels midden in de tweede golf. Ze zegt artsen te hebben gesproken die grote zorgen hebben, onder meer voor de gevolgen voor de normale zorg. 'Natuurlijk hielden we er rekening mee dat de herfst problematisch zou worden. Maar dat de tweede golf zich zo snel zou aandienen, is zorgwekkend.'

Het aantal besmettingen moet volgens haar met minstens veertig procent dalen. 'Als we niet de gewenste resultaten bereiken dan zijn zwaardere maatregelen onvermijdelijk. Alleen als iedereen, niemand uitgezonderd, zich nu inspant en zich houdt aan de maatregelen dan kunnen we goede hoop hebben op betere tijden in onze nabije toekomst.'

Toeristen

Haar boodschap voor toeristen verandert niet: 'Vermijd drukke plekken en houd je aan de regels die hier gelden.' Verder zegt Halsema te begrijpen dat de gevolgen voor bijvoorbeeld thuiswerkers en voetbalsupporters groot zijn.

De persconferentie die Halsema gaf is hier terug zien: