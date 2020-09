'Ajax wil Klaassen terughalen'

Na het vertrek van Donny van de Beek en de verhuur van Carel Eiting is Ajax op zoek naar versterking op het middenveld. Oud-Ajacied Davy Klaassen zou de gewenste vervanging zijn.

Volgens Voetbal International (VI) gaat de clubleiding van Ajax in de komende dagen om tafel met die van Werder Bremen, waar Klaassen nu onder contract staat. Klaassen speelde van 2011 tot 2017 bij Ajax, daarna stapte hij over naar Everton om een jaar later een transfer naar de Duitse club te maken. Ajaxfans Kale en Kokkie zouden een terugkeer van Klaassen wel zien zitten, zo vertelden ze gisteren al.

Klaassen zou niet de enige nieuwe aanwinst van Ajax moeten worden. Met het vertrek van Sergiño Dest naar Barcelona zoekt Ajax ook versterking achterin. Sean Klaiber van FC Utrecht zou de voornaamste kandidaat zijn, schrijft VI. Ajax zou zich gisteren gemeld hebben bij de club uit de Domstad.