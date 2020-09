Supermarkten gaan mondkapje niet verplichten: 'Keuze aan de klant'

Supermarkten ondersteunen het advies van het kabinet en burgemeester Femke Halsema om een mondkapje in de winkel te dragen, maar gaan het klanten niet verplichten. Ze willen discussie aan de deur voorkomen. 'De keuze is aan de klant.'

Dat laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) namens de supermarktbranche weten. Halsema vroeg gisteren iedereen die in publiek toegankelijke binnenruimtes komt, om een mondkapje te dragen en hoopt dat ondernemers dit opnemen in hun deurbeleid.

De grote supermarkten hebben gezamenlijk besloten hier niet aan mee te werken, omdat ze vrezen voor discussie aan de deur. 'Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur. De branche wil het personeel daarvoor behoeden.'

'Hou afstand'

Supermarkten roepen klanten dringend op om de coronamaatregelen in de supermarkt te respecteren. De winkeliers zorgen er met een maximum aantal klanten voor dat er in principe voldoende ruimte is in de winkel voor iedereen. 'Dus hou afstand, kom alleen, doe efficiënt boodschappen met een lijstje en wees aardig voor elkaar, ook als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de keus van andere klanten om (g)een mondkapje te dragen'

Sinds de coronacrisis hanteren supermarkten een deurbeleid. De belangrijkste maatregel is dat er maximaal 1 klant per 10 vierkante winkeloppervlak mag zijn. De supermarkten willen de komende dagen met belangenorganisaties in overleg om te kijken waar mogelijk er speciale winkeluren kunnen komen voor ouderen en kwetsbare groepen.

'Halfzachte maatregel'

MKB Amsterdam, de belangenvereniging van ondernemers in de stad, noemde het adviseren van mondkapjes gisteren een 'halfzachte maatregel' die problemen kan opleveren.