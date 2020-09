Bestelbus van filmploeg Mocro Maffia 3 vermoedelijk in brand gestoken in Noord

Een bestelbus die geparkeerd stond in de Kwartelstraat in Noord is gistermiddag rond 17.30 helemaal uitgebrand. De politie denkt dat de bus in brand gestoken is en zoekt getuigen.

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Brandweer blust vrachtwagentje in Noord Martin Damen

Volgens RTL Boulevard gaat het om een cameraploeg die opnames maakte voor de het derde seizoen van de serie Mocro Maffia. 'Het betreft alleen materiële schade. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen', zegt een woordvoerder van het bedrijf dat de serie maakt tegen het programma. In de bus stonden allemaal spullen in verband met de opnames die in een woning in de Kwartelstraat gemaakt werden. Toen de bus plots in brand vloog heeft iemand van de filmploeg het voertuig nog naar de rijbaan verplaatst. Maar daar sloegen de vlammen al snel uit het dak. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling die tot in de wijde omtrek te zien was. De brandweer wist het vuur te blussen, maar niet voordat de bestelbus helemaal uitbrandde. Volgens een getuige ging een groot deel van de spullen in de bus verloren. De filmploeg is erg geschrokken van de brand. Getuigen hebben aan de politie verklaard dat er vlak voor de brand iets door een persoon de bus in werd gegooid. Mogelijk is de brand daardoor ontstaan. Mensen die meer gezien hebben, of die beschikken over video-opnames van de periode rond de brand, kunnen contact opnemen met de politie.

Afgelopen nacht vloog er nog een voertuig in brand, dit keer op de Valentijnkade in Oost. Er is geen verband te noemen met de brand in Noord, maar de politie denkt wel dat deze personenauto ook in brand is gestoken en is op zoek naar mensen die rond 0.30 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Valentijnkade.