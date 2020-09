Ook grote culturele instellingen mogen toch maar dertig bezoekers ontvangen

Dat laat een woordverder van burgemeester Halsema zojuist weten. Ze noemt de maatregel 'heel pijnlijk'. 'Maar met het besmettingsniveau vindt de voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord.'

Overigens wordt er wel gesproken over een 'eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen'. Het zou dus kunnen betekenen dat er op een later moment wel uitzonderingen gemaakt worden, maar daar is voorlopig dus nog geen sprake van. De woordvoerder zegt wel dat de maatregel niet geldt voor musea.

De extra maatregelen werden gisteravond gepresenteerd, maar toen leek het er nog op dat er waarschijnlijk uitzonderingen gemaakt zouden worden.