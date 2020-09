Ajax maakt ruim 20 miljoen winst, maar verwacht volgend jaar verlies

De coronacrisis heeft veel effect gehad op het betaald voetbal. Zo werden alle nationale competities eerder gestopt. Toch heeft de club dus geen verlies gedraaid. 'Ondanks de grote impact als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is de financiële impact in het boekjaar 2019-2020 beperkt gebleven mede dankzij de steun van de fans en partners', schrijft Ajax.

Wel is de netto omzet lager. Die bedraagt 162,3 miljoen, een daling van 37,2 miljoen door lagere inkomsten uit Europese competities en het coronavirus. Ook is de opbrengst uit seizoenkaarten is gedaald met 0,8 miljoen naar 12,1 miljoen. Er zijn dan wel meer seizoenskaarten verstrekt, maar Ajax heeft het bedrag dat de club aan tegemoetkomingen voor niet-gespeelde wedstrijden kwijt was op deze post in mindering gebracht.

De salariskosten zijn met 0,2 miljoen euro gegroeid naar 92,4 miljoen. Dat komt met name doordat de salarissen van spelers omhoog waren gegaan.

NOW-regeling

De club maakte ook gebruik van de NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid). Er werd een bedrag van 4,5 miljoen aan Ajax uitgekeerd. Vanwege de aanvraag was het niet meer toegestaan om bonussen uit te keren aan de directie.

Volgend seizoen waarschijnlijk verlies

Hoewel er over dit boekjaar dus nog mooie cijfers zijn te schrijven, ziet het komend jaar er minder rooskleurig uit voor Ajax. Ondanks het feit dat de ploeg is geplaatst voor de Champions League, en de transfers van Ziyech, Van de Beek en Botman komend jaar op de balans mogen worden bijgeschreven verwacht de club een negatief resultaat. 'Door de negatieve gevolgen van het coronavirus zullen echter zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2020-2021 naar verwachting negatief zijn', stelt Ajax het jaarverslag.