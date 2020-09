Halsema: slechts beperkt aantal culturele instellingen zal uitzondering op groepsgrootte krijgen

'Ik heb gisteren een eerste reeks aan culturele instellingen gebeld en als ik vandaag tijd heb dan volgen er meer', aldus Halsema.

Vanwege het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in het land besloot het kabinet dat er niet meer dan dertig personen in een binnenruimte mogen zijn. Die maatregel geldt voor ten minste drie weken en ging gisteren in. Volgend op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) zei Halsema dat er in Amsterdam een aantal uitzonderingen gemaakt worden voor culturele instellingen 'die van groot belang zijn.'

Voorstellingen afgelast

De uitzonderingen kwamen er gisteren nog niet en daarom besloten bijvoorbeeld Paradiso, het Internationaal Theater Amsterdam en de Nationale Opera en Ballet de voorstellingen af te gelasten en hun deuren gesloten te houden.

Intussen zijn veel theaters, poppodia en bioscopen in afwachting van een besluit van de veiligheidsregio, waarvan burgemeester Halsema de voorzitter is. Zij hopen snel nieuws te krijgen over de uitzonderingspositie. Toch zullen veel instellingen teleurgesteld worden, zo is de verwachting.

'Hard voor culturele sector'

Tegenover AT5 geeft de burgemeester aan druk bezig met de uitzonderingen op de maximale groepsgrootte. 'Het kan maar een heel beperkt aantal zijn, omdat de dertig personen natuurlijk met een belangrijke reden wordt geïntroduceerd, maar wij realiseren ons ook heel goed hoe hard dit nieuws is voor de culturele sector.'