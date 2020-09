Aantal positieve coronatests in Amsterdam vorige week met 15 procent gestegen

Vorige week is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 15% gestegen ten opzichte van de week ervoor. Dat meldt de GGD Amsterdam vanmiddag.

Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positief geteste personen in week 39 (21 t/m 27 september) gestegen ten opzichte van week 38. De verschillen tussen stadsdelen lijken minder groot te worden; stadsdeel Noord laat relatief nog steeds een wat lager aantal besmettingen zien.

Vorige week nog uitte Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziekten van de GGD, haar zorgen bij AT5 over de situatie. 'Ik heb echt het idee dat de volksgezondheid in gevaar is.' Maandag maakte premier Rutte nieuwe maatregelen bekend om het aantal besmettingen terug te dringen.

In de gemeenteraad wordt vanmiddag ook gesproken over het hoge niveau van besmettingen in de stad. Een meerderheid van de raad zal waarschijnlijk pleiten voor de invoering van een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes.

In alle regiogemeenten is het aantal positief geteste personen gestegen. De grootste relatieve stijgingen waren te zien in Diemen, Aalsmeer en Uithoorn.