Binnen een uur uitslag van coronatest: 'Genetisch materiaal veel sneller gekopieerd'

De komende twee weken start in de Rai een proef om te bekijken of een nieuwe coronasneltest net zo betrouwbaar is als de nu door de GGD gebruikte PCR-test.

Onderzoeksorganisatie TNO heeft de sneltest de laatste maanden geperfectioneerd. De komende twee weken wordt bij patiënten die aan de proef willen meedoen, twee keer materiaal afgenomen. Het ene buisje wordt geanalyseerd met de sneltest en het andere buisje met de huidige PCR-test.

'Net zo betrouwbaar'

Volgens de onderzoekers blijkt uit labtests dat de sneltest net zo betrouwbaar is als de klassieke test, bovendien is de test dus veel sneller en goedkoper. 'Het is een andere manier van hoe we het virus detecteren. We detecteren, net als bij PCR, het genetisch materiaal van het virus. We kopiëren dat, maar heel veel sneller', legt TNO-onderzoeker Bas Keijser uit.

Tot nu toe werd het afgenomen materiaal nog onderzocht bij het TNO laboratorium in Zeist. Maar in de Rai is een pop-up laboratorium ingericht, waar het materiaal meteen bekeken kan worden. Het materiaal wordt uiteindelijk in een machine tot 65 graden verwarmd, waarna het virus kan worden gedetecteerd.

Lichtpuntje

Burgemeester Femke Halsema, die vanochtend bij de start van de proef aanwezig was, noemt de komst van de sneltest een lichtpuntje. 'Het stelt ons in staat om erachter te komen wie er besmet is of niet. Het stelt mensen in staat om eerder weer aan het werk te gaan als ze niet besmet zijn. Maar je kan mensen ook sneller isoleren en je kan beter onderzoek doen, waardoor je beter weet waar de bronnen van besmetting vandaan komen.'