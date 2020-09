Teleurstelling bij Bijlmer Parktheater om groepsgrootte, opluchting bij Paradiso

Maximaal dertig personen in een binnenruimte: het is een van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen in Nederland en in het bijzonder Amsterdam, de komende drie weken afneemt. Voor slechts enkele culturele instellingen in de stad zal een uitzondering gemaakt worden op die maximale groepsgrootte, zo vertelde de burgemeester vanochtend aan AT5. Enkele uren later, tijdens een gemeenteraadsvergadering, werden de betreffende instellingen bekendgemaakt.

Paradiso

Bij poppodium Paradiso kan de vlag uit, al was dat gisteren nog heel anders. Toen werd een optreden van Lars and the Magic Mountain geannuleerd. 'En dat terwijl de band al aan het soundchecken was, dat was echt zo zuur', vertelt Jurry Oortwijn, hoofd marketing en publiciteit van Paradiso aan AT5. 'Maar met het nieuws van vandaag zijn we echt ontzettend blij.'

Even leek het erop dat ook de concerten van Blanks en Kikagaku Moyo dit weekend moesten worden afgelast. Voor die concerten zijn 260 kaarten verkocht, wat gelijk staat aan een uitverkochte poptempel in coronatijd.