Openbaar Vervoer-team politie blikt terug: 'Ruim 1600 verdachten aangehouden'

Vanwege personeelstekort worden de agenten geplaatst bij de normale basisteams. Daar is binnen de politie, zo bleek eerder al, veel onvrede over. Ook de politieke partijen lieten zich tijdens een vergadering in de Stopera kritisch over het verdwijnen van de post en het team uit. De NS deed dat al eerder.

Zakkenrollers

Onderdeel van het Openbaar Vervoerteam was het zogeheten Prioteam, dat net als het zakkenrollersteam uit het centrum, in burger werkte. 'In totaal hield het Prioteam tussen 2016 en 2020 ruim 1600 verdachten aan. Hier zaten maar liefst 840 zakkenrollers/bagagedieven bij en ruim 400 winkeldieven', schrijven de agenten op Facebook.

Ze schrijven dat het team een grote rol heeft gespeeld bij het verminderen van het aantal zakkenrollers in de trams en internationale treinen. Ook werden er door de agenten de afgelopen jaren drie gezochte moordverdachten opgepakt. Verder namen ze voor ruim 500.000 euro aan witwasgeld, tientallen dure Rolexen en een Maserati in beslag.

Jawed S.

Ook de agenten in uniform van het team Openbaar Vervoer hielden honderden verdachten aan. De agenten van het team schoten ook terrorist Jawed S. neer nadat hij twee Amerikaanse toeristen had gestoken.

De politiepost wordt op dit moment nog gebruikt. Wanneer het team daadwerkelijk ontmanteld wordt is nog niet duidelijk.