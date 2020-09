Gemeente wil 'niet ijzerenheinig' kijken naar voortbestaan Pllek

Het café-restaurant kreeg in 2012 een contract voor tien jaar en zou dus in 2022 weg moeten. Er zou dan een ander tijdelijk project komen en dat leidde tot protest van vaste bezoekers. D66-raadslid Hülya Kat diende vanavond een voorstel in om Pllek te laten bestaan totdat er daadwerkelijk iets met de grond zou gebeuren. 'Pllek heeft de toegevoegde waarde voor de stad bewezen', zei Kat.

Van Doorninck erkende dat Pllek een 'zeer geliefde en gewilde plek' is. 'We gaan natuurlijk nog niet ijzerenheinig stoppen als de vergroeingingsopgave nog niet rond is. Dat zou zeker langer kunnen duren dan de einddatum', zei de wethouder. Ook gaf ze aan dat de gemeente in gesprek gaat met de eigenaar, maar garanties dat hij over een aantal jaar een nieuwe plek krijgt kan ze niet geven.